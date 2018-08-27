Mercedes-AMG GT R от Renntech — это истинная «Серебряная стрела»

Renntech установил рекорд на Нюрбургринга, перенастроив как следует Mercedes-AMG GT R. Это самый быстрый «Мерседес» на просторах «Зелёного ада».

Спорткар после тюнинга совершил проезд по трассе длиной 20,8 км всего за 7 минут и 4 секунды. Потрясающая модель, родившаяся в Аффальтербахе и подвергшаяся прокачке, не такая быстрая, как Porsche 911 GT2 RS, которая штурмовала потрясающий немецкий трек за 6 минут и 57,3 секунды, но это всё же самый быстрый дорожный Mercedes на полотне Нюрбургринга. Факт из числа неоспоримых.

За рулём в момент рекордной попытки находился гонщик Андреас Симонсен, отлично знающий все нюансы машин кптегории GT3. Плюс он отлично знает автодром по 24-часовой гонке, проходящей здесь. Молодой швед должен был обгонять другие транспортные средства во время своего быстрого круга, так как у тюнера не было права перекрывать доступ на трассу ради данной затеи.

Mercedes-AMG GT R, как считают в Renntech, способен на большее. Иными словами, они не остались удовлетворены. Теперь попробуют ещё кое-что модифицировать и вернуться сюда вновь.

Что касается текущих улучшений, то вот что сделали: тормоза иные, новая подвеска, шины Michelin Cup2 ZP, 19-дюймовые диски спереди и 20-дюймовые сзади. Самые впечатляющие новшества находятся в моторном отсеке, где стоит 4,0-литровый твин-турбо V8, отныне выдающий 825 л.с. и 850 Нм крутящего момента.