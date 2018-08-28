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Ford показала новый спорткар GT в версии Heritage Edition
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Ford показала новый спорткар GT в версии Heritage Edition 

Car.ru 23 часа назад
Фото: Car.ru
В Калифорнии в местечке Паббл-Бич проходит Конкурс элегантности.
Американский концерн Ford привез туда спортивную версию GT от Heritage Edition.
Машину 1968 года выпуска покрасили в оригинальную расцветку. Надо отметить, что в 2020 году будет выпущен еще один специальный вариант, который будет посвящен гоночному GT 40 с легендарным №6.
Известно, что спортивная версия раньше уже участвовала в гонках в ливрее нефтяной компании США — Gulf Oil. Кстати, оранжево-голубую расцветку авто знатоки до сих пор считают одной из наиболее популярных и культовых в истории мирового автомобильного спорта.
Кое-какие элементы кузова по дизайну инженеры сделали из углепластика. Также гоночный суперкар имеет 20-дюймовые колесные диски из легких сплавов.
Суппорта тормозов покрашены в оранжевый цвет, а зеркала заднего вида имеет цвет самого кузова. Внутри салон отделали алькантарой с той же оранжево-голубой прострочкой.
Кресла пассажиров имеют тисненный рисунок. Да и вообще авто выглядит очень достойно.
Информации о ценнике и выпущенном тираже никакой нет.
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