Ещё
BMW показывает использование электромобилей в будущем
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW показывает использование электромобилей в будущем 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Когда вы едете на бензине или дизельном топливе, вы используете большой запасе энергии, как правило, достаточный, чтобы перевезти вас и ваш багаж на расстояние около 500-700 км со скоростью более 100 км / ч.
К сожалению, это огромное количество энергии нельзя использовать для других вещей, так как довольно сложно преобразовать бензин в электрический свет, например, через двигатель автомобиля. Для подзарядки электромобиля можно использовать Wallbox полная зарядка будет достигнута через 4-6 часов. В настоящее время мы используем автомобиль в качестве мобильных батарей для зарядки наших телефонов и небольших приборов, не исключено, что в скором времени автомобиль будет источником энергии для домов.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В 2019 году в Россию может приехать Mitsubishi Xpander Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение