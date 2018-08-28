Назван ТОП-3 японских внедорожников девяностых годов 

Эксперты перечислили лучшие японские внедорожники, выпущенные в девяностых годах. На третьем месте оказался автомобиль Mitsubishi Pajero второго поколения. Передовые на тот момент технологии выделяли его среди прочих. Например, машина была оснащена трансмиссией Super Select 4WD. Такой внедорожник выходил с конвейеров с 1991 по 1999 годы.
Второе место занял Nissan Patrol, выпускавшийся в период с 1987 по 1997 год. Эксперты оценили надежность данной модели и ее высокий внедорожный потенциал. Как сообщают «Дни-24», пальму первенства решено было присвоить легендарной версии Toyota — Land Cruiser 80. Автомобиль выпускали в 1990-1997 годах.
Ранее «Свободная пресса» называла лучшие внедорожники, которые перешли в сегмент кроссоверов. Лидером в рейтинге машин, оставшихся без рамы, оказался японский Nissan Pathinder или его праворульный вариант — Nissan Terrano. Автомобиль выпускался с 1985 по 2012 год.
Серебро досталось американскому джипу Ford Explorer. Замыкает тройку лидеров KIA Sportage первого поколения.