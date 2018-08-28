ТОП самых ненадежных автомобилей

Безопасность авто один из самых важных факторов, определяющих уровень транспортного средства.

Машина, которая в любой момент может выйти из строя, вряд ли кому-нибудь понравится, и эксперты выделили пять самых ненадежных моделей.

Во главе рейтинга специалисты поставили Ford Focus , который имеет неудачную КПП и не самую лучшую систему мультимедиа.

За ним следует Fiat 500 . Данная малолитражка получила ненадежный двигатель, проблемную трансмиссию и тормозную систему, а также часто выходит из строя информационно-развлекательная система.

Попали в этот список и французы, со своим Chevrolet Camaro. Не самой сильной стороной этого pony car называют двигатель, КПП и выхлоп, но главной «бедой» эксперты назвали слезающую краску кузова, который теряет свой первоначальный вид почти сразу после начала эксплуатации.

Неважный привод, бортовую систему и шумоизоляцию выделили специалисты в Jaguar F-Pace.

Примечательно, что замыкает «пятерку» тот же бренд, что и начал этот список — Fordна этот раз в модели Fiesta, владельцы которого нередко жалуются на поломки кузова и КПП.