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ТОП самых ненадежных автомобилей
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ТОП самых ненадежных автомобилей 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Безопасность авто один из самых важных факторов, определяющих уровень транспортного средства.
Машина, которая в любой момент может выйти из строя, вряд ли кому-нибудь понравится, и эксперты выделили пять самых ненадежных моделей.
Во главе рейтинга специалисты поставили Ford Focus, который имеет неудачную КПП и не самую лучшую систему мультимедиа.
За ним следует Fiat 500. Данная малолитражка получила ненадежный двигатель, проблемную трансмиссию и тормозную систему, а также часто выходит из строя информационно-развлекательная система.
Попали в этот список и французы, со своим Chevrolet Camaro. Не самой сильной стороной этого pony car называют двигатель, КПП и выхлоп, но главной «бедой» эксперты назвали слезающую краску кузова, который теряет свой первоначальный вид почти сразу после начала эксплуатации.
Неважный привод, бортовую систему и шумоизоляцию выделили специалисты в Jaguar F-Pace.
Примечательно, что замыкает «пятерку» тот же бренд, что и начал этот список — Fordна этот раз в модели Fiesta, владельцы которого нередко жалуются на поломки кузова и КПП.
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