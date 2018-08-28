Новинки в стиле ретро: лучшие концепт-кары августа

Ferrari 488 Pista Spider, Lamborghini Aventador SVJ, Bugatti Divo — все это автомобили хотя и запредельно дорогие, но все-таки серийные. Платите деньги, и один экземпляр окажется в вашем гараже. Духом подлинной уникальности пропитаны концепт-кары, созданные ведущими мировыми брендами. Теперь их все чаще показывают не на крупных автошоу, а на камерных мероприятиях. Таких, например, как Конкурс элегантности в Пеббл-Бич.

Infiniti в последнее время удивляет. Премиальному подразделению « Ниссана » в следующем году исполнится только 30 лет, а марка представила уже второй концепт в ретро-стиле. Спрашивается, какое отношение имеет молодой бренд к гоночной классике? Никакого, но машины-то получились красивыми. Сначала был Prototype 9, отсылающий нас на трассы 1940-х годов. Теперь вышел Prototype 10.

Его нельзя отнести к какой-то конкретной эпохе. Однако асимметричный одноместный салон — это явный намек на классические спидстеры середины прошлого века. В автомобиле дизайнеры постарались совместить их стилистику с современным трендом на электрическую мобильность. Да, Infiniti Prototype 10 едет на электричестве, но, к сожалению, никаких подробностей о силовой установке японцы не привели.

Спорткар стал первым полноценным проектом нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, не так давно перешешего в Infiniti из BMW . Работала над «десяткой» очень интернациональная команда. Концепция родилась в японском дизайн-центре, оцифровали облик в Великобритании, а собрали выставочный образец в Калифорнии. Если включить фантазию, из образа Prototype 10 можно вычленить художественные элементы, которые появятся на будущих серийных Infiniti. Правда, из-за нестандартного для массовых автомобилей типа кузова сделать это не так-то просто.

Кстати, к 2021 году в каждом семействе марки будет как минимум одна электрифицированная версия — гибрид или чистый электрокар.

Mercedes уже начал пиарить суббренд EQ, запущенный специально под электромобили, с помощью концепт-каров. На крупных автосалонах показывали кроссовер, хэтчбек и городского кроху Smart. А для имиджевого мероприятия немцы расстарались и построили потрясающий Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow. Название длинное, но расшифровывается без труда. Слово Vision стало традиционным обозначением концептов, «видением» будущего. EQ, как написано выше, намекает на будущий новый бренд. А «Серебряными стрелами» некогда величали гоночные «Мерседесы».

Источник вдохновения создателей концепта понятен. В частности, они смотрели на Mercedes W125 Rekordwagen. В 1938 году он разогнался до 432,7 км/ч! Концепт 2018 года буквально расстелили на земле: при длине 5,8 метра высота машины всего один метр. Дополняет эффект полное отсутствие острых граней на кузове и серебристый цвет под жидкий металл. Деталь милого ретро — спицованные колеса, наполовину прикрытые неподвижными колпаками. Дух XXI века проявляется в использовании углепластика.

Кокпит тесный, рассчитанный только на водителя. Это не помешало щедро отделать его натуральной кожей, деревом и полированным алюминием. В сиденье встроена фирменная мерседесовская функция обогрева шеи Airscarf, вместо классических циферблатов перед пилотом красуются два дисплея — на руле при приборной панели. Есть у машины пара любопытных «фишек». Встроенный виртуальный тренер Virtual Race Coach позволит проверить свои навыки пилотирования в гонке против «Мерседесов» прошлого и настоящего. Функция имитации звука двигателя может создать эффект рева болида Формулы-1 и «восьмерки» Mercedes-AMG.

Везет Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow Concept, конечно же, электромотор. В нем 750 л.с., а блок аккумуляторов на 80 кВт*ч позволяет проезжать на одной зарядке до 400 километров.

А вот Audi решила обойтись без оглядки на прошлое. Концепт PB18 e-tron — воплощение чистого будущего. Машина массой 1550 килограммов насчитывает 4,53 метра в длину, два метра в ширину, 1,15 в высоту, а размер колесной базы составляет 2,7 метра.

Три электромотора (один спереди и два сзади) суммарными усилиями выдают 680 л.с. и 830 Нм крутящего момента. Кратковременно отдачу можно увеличить до 775 л.с. В броске до сотни Audi PB18 чуть медленнее прототипа, участвовавшего в «24 часах Ле-Мана»: две с небольшим секунды.

Твердотельные аккумуляторы с жидкостным охлаждением обеспечивают запас хода до 500 километров. И это — по максимально приближенному к реальности новому ездовому циклу WLTP. Емкость батареи составляет 95 кВт*ч. Заряжать ее можно как по проводам, так и с помощью беспроводной технологии. Впрочем, вряд ли все эти параметры важны применительно конкретно к этой машине: в серию она не пойдет.

Особенность Audi PB18 e-tron заключается в подвижном водительском отсеке. На гоночном треке его можно сдвинуть на середину салона, а в городе — влево или вправо (в зависимости от принятой стороны движения), освободив место для пассажира. Руль и педали, как вы уже догадались, лишены механической связи с исполнительными механизмами: управление реализовано по проводам. Концепт опирается на землю 22-дюймовыми колесами, за которыми скрыты углепластиковые тормозные механизмы.