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Кроссовер VV6 оказался самым дешёвым в линейке Wey
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Кроссовер VV6 оказался самым дешёвым в линейке Wey 

Карельские вести 23 часа назад
Фото: Карельские вести
В Поднебесной стартовали продажи четвертой модели премиального суббренда компании Great Wall.
Марка Wey дебютировала в 2016 году, в Great Wall ее позиционируют выше, чем бренд Haval, который также принадлежит китайскому автогиганту. Первенцем нового бренда стал кроссовер VV7, затем на рынок вышли компактный «паркетник» VV5 и гибрид P8. Теперь же в Поднебесной доступен еще один SUV — VV6. «Шестерка» базируется на базе «пятерки», последний кросс же, в свою очередь, построен на той же платформе, что и Haval H6.
Длина Wey VV6 равна 4 625 мм, что на 163 мм больше по сравнению с донорским VV5. Ширина новинки составляет 1 860 мм (на 3 мм больше, чем у «пятерки»), высота — 1 720 мм (+82 мм), колесная база — 2 680 мм (такая же, как у «младшего» SUV). Таким образом, по своим габаритам Wey VV6 близок к локальному Nissan X-Trail (4 675/1 820/1 722 мм, расстояние между осями — 2 706 мм).
Двигатель VV6 достался от кросса VV5: бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 литра мощностью 197 л.с. (355 Нм), которая работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Зато в отличие от «младшего» кроссовера, доступного лишь в переднеприводном исполнении (впрочем, как и VV7), для VV6 предусмотрен полный привод (задняя ось подключается многодисковой муфтой BorgWarner).
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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