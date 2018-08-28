Nissan начал производить электромобили для китайского рынка

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Японский автопроизводитель Nissan начал выпуск своего первого электромобиля, предназначенного для китайского рынка, сообщает BBC.

Фото: EPA/CHRISTOPHER JUE Совместно со своим китайским партнером Nissan производит новую модель на основе популярной Sylphy.

Автопроизводители стремятся создавать более экологичные транспортные средства для крупнейшего в мире автомобильного рынка.

Nissan начал производить Sylphy Zero Emission вместе с китайской Dongfeng Motor group.

"Мы уверены, что Sylphy Zero Emission, сходящий с производственной линии сегодня, станет основным игроком на рынке электромобилей", — заявил генеральный директор Nissan Хирото Саикава.

В следующем году японская компания планирует представить более дешевую версию электромобиля. Автопроизводитель рассчитывает, что электромобили составят около трети его продаж к 2022 году.

"Мы собираемся выпустить ряд электромобилей, которые будут привлекать клиентов во всех сегментах рынка", — отметил Саикава.

Как сообщали «Вести. Экономика», Nissan Motor потратит около 100 млрд иен на строительство нового сборочного завода в Китае и расширение производственных линий на двух существующих заводах. Компания стремится увеличить производство легковых автомобилей в стране на 30% к 2020 году.

По данным источников Reuters, японская Toyota Motor Corp построит дополнительные мощности на своем заводе по производству автомобилей в Гуанчжоу, а также увеличит производство на заводе в городе Тяньцзинь на 120 тыс. автомобилей в год.

В совокупности Toyota увеличит производственные мощности в Тяньцзине и Гуанчжоу на 240 тыс. автомобилей в год, или примерно на 20%.

Ожидается, что в этом году Китай впервые опередит Японию в качестве рынка для японских автомобильных брендов.

В январе-июле семь крупных японских автопроизводителей продали 2,65 млн новых машин в Китае — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем продаж по итогам года, согласно прогнозу, превысит 5 млн автомобилей. Между тем, их продажи в Японии, как ожидается, составят около 4,9 млн в этом году.