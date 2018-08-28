Ещё
В России подорожали японские иномарки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России подорожали японские иномарки 

Авторамблер 19 часов назад
Фото: Авторамблер
Mazda повысила в России цены на все модели, за исключением одной.
Согласно данным агентства «Автостат», седаны Mazda3 и Mazda6, а также кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9 прибавили в цене от 12 тыс. до 35 тыс. рублей. Прежней осталась только стоимость хэтчбека Mazda3.
Таким образом, Mazda3 подорожала на 12 тыс. рублей и теперь стоит от 1,19 млн рублей до 1,37 млн рублей. Хэтчбек, как и прежде, можно приобрести за 1,28 млн рублей.
Mazda6 «потяжелела» на 15 тыс. рублей: за седан в начальной комплектации придется заплатить от 1,35 млн рублей. Автомобиль в топовом исполнении стал стоить от 1,9 млн рублей.
Кроссовер CX-5 прибавил в стоимости 18 тыс. рублей: новые цены варьируются в диапазоне от 1,49 млн до 2 млн рублей. Полноприводный CX-9 подорожал на 35 тыс. рублей, до 2,95 млн рублей за базовое исполнение и до 3 млн рублей за топовое.
Как сообщал «Авторамблер», ранее ряд автопроизводителей подтвердили планы по повышению цен в России на фоне падающего рубля, а также из-за грядущего увеличения НДС с 18% до 20%. В компаниях не уточняют, насколько ситуация отразится на розничной стоимости.
Авторамблер: последние новости
Раскрыты внедорожные возможности Lada XRay Cross Lamborghini Aventador SVJ: невероятный суперкар переписал историю УАЗ "Патриот" лишился двух главных недостатков
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды4
Haval показала новый кроссовер F7
Новый Nissan Juke 2 представят до конца года
Названы причины ажиотажного спроса на кроссоверы
Смертельное ДТП в Крыму11
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение