В России подорожали японские иномарки

Mazda повысила в России цены на все модели, за исключением одной.

Согласно данным агентства «Автостат», седаны Mazda3 и Mazda6, а также кроссоверы Mazda CX-5 Mazda CX-9 прибавили в цене от 12 тыс. до 35 тыс. рублей. Прежней осталась только стоимость хэтчбека Mazda3.

Таким образом, Mazda3 подорожала на 12 тыс. рублей и теперь стоит от 1,19 млн рублей до 1,37 млн рублей. Хэтчбек, как и прежде, можно приобрести за 1,28 млн рублей.

Mazda6 «потяжелела» на 15 тыс. рублей: за седан в начальной комплектации придется заплатить от 1,35 млн рублей. Автомобиль в топовом исполнении стал стоить от 1,9 млн рублей.

Кроссовер CX-5 прибавил в стоимости 18 тыс. рублей: новые цены варьируются в диапазоне от 1,49 млн до 2 млн рублей. Полноприводный CX-9 подорожал на 35 тыс. рублей, до 2,95 млн рублей за базовое исполнение и до 3 млн рублей за топовое.

Как сообщал «Авторамблер», ранее ряд автопроизводителей подтвердили планы по повышению цен в России на фоне падающего рубля, а также из-за грядущего увеличения НДС с 18% до 20%. В компаниях не уточняют, насколько ситуация отразится на розничной стоимости.