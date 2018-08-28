Битва титанов: Ford GT против Chevrolet Corvette ZR1

Не так давно в сети появился обзор на новый Ford GT , который приобрел блогер Брук с известного канала Drag Times. Теперь пришло время счастливому обладателю вывезти машину на трек.

Однако в качестве противника мужчина выбрал себе непростого оппонента — Chevrolet Corvette ZR1. Чтобы понимать, насколько сложная задача досталась Ford GT, давайте сравним характеристики. Стоковый Ford оснащен 6-цилиндровым двигателем мощностью 647 и объемом в 3,5 литра. В то время как Chevrolet Corvette ZR1 — восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра и мощностью в нереальные 755 лошадиных сил.

Увы, технические различия предсказуемо отразились на результатах гонки: хотя Ford и временами умудряется вырваться вперед, однако очевидно, что в целом более сильным выглядит Chevrolet. Но хозяева ничуть не расстроены и обнимаются после заезда.