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Битва титанов: Ford GT против Chevrolet Corvette ZR1
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Битва титанов: Ford GT против Chevrolet Corvette ZR1 

Авторамблер 22 часа назад
Фото: Авторамблер
Не так давно в сети появился обзор на новый Ford GT, который приобрел блогер Брук с известного канала Drag Times. Теперь пришло время счастливому обладателю вывезти машину на трек.
Однако в качестве противника мужчина выбрал себе непростого оппонента — Chevrolet Corvette ZR1. Чтобы понимать, насколько сложная задача досталась Ford GT, давайте сравним характеристики. Стоковый Ford оснащен 6-цилиндровым двигателем мощностью 647 и объемом в 3,5 литра. В то время как Chevrolet Corvette ZR1 — восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра и мощностью в нереальные 755 лошадиных сил.
Увы, технические различия предсказуемо отразились на результатах гонки: хотя Ford и временами умудряется вырваться вперед, однако очевидно, что в целом более сильным выглядит Chevrolet. Но хозяева ничуть не расстроены и обнимаются после заезда.
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