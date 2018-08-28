Tata Harrier раскрыл секреты своего салона

Как вы наверняка помните, индийский автогигант Tata Motors приступил к воплощению своих планов по использованию наработок принадлежащей им английской корпорации Jaguar Land Rover для покорения домашнего рынка. Компания готовит к выходу премиальный, по сравнению со своими другими моделями, внедорожник Tata Harrier, приходящийся ближайшим родственником Land Rover Discovery Sport.

Индийский производитель уже успел похвастать грядущей моделью на нескольких промо-изображениях, да и фотошпионы не раз выкладывали в Сеть снимки тестового прототипа Harrier. Но сегодня впервые мы покажем вам фотографии внутреннего убранства внедорожника, который будет выпускаться в версиях на 5 и 7 посадочных мест. Судя по габаритам, перед нами младшая версия, но какая будет выпущена в свет первой — пока не ясно.

Внедорожник Tata Harrier начнут продавать в самом начале 2019 года, и, как видно по фото, инженеры производителя очень постарались, чтобы серийная версия была максимально похожа на хорошо принятый публикой концепт H5X. Модель щеголяет «парящим» перед передней панелью дисплеем мультимедиа-информационной системы с блоком вынесенных кнопок под ней. А вот полностью цифровая приборная панель на пути к конвейеру «потерялась».

Кроме того, салон когцепта был щедро украшен вставками из натурального дерева, которые теперь уступили место мягкому черному пластику и серебристым акцентам. Что касается передних сидений, то они выглядят вполне комфортными и с развитой боковой поддержкой.

Tata подчеркивает, что у Harrier собственная платформа Optimal Modular Efficient Global Advanced (OMEGA), но родство этого внедорожника с Discovery Sport ни для кого не секрет. Кузов несущий, выполненный в новой концепции дизайна бренда под простым названием Design 2.0 Узкая решетка радиатора, большой воздухозаборник по центру и мощная характерная подоконная линия, восходящая к задней части — вот основные элементы стиля Harrier.