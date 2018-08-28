В рейтинге внедорожников и кроссоверов с пробегом лидирует «Нива»

Согласно данным за июль, сегмент SUV на вторичном рынке в РФ вырос на 2%. За этот месяц было реализовано 93 150 б/у кроссоверов против 91 386 годом ранее.

Первое место, как и в июле 2017, заняла LADA 2121, не смотря на падение продаж на 10%. В июле пошлого года «Нива» разошлась тиражом 7361 штук, в этом году — 6623 штуки.

На второй строчке — подержанная Chevrolet NIVA, которую предпочли 5309 человек, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Замыкает тройку Toyota Land Cruiser, продажи этого внедорожника тоже сократились — на 7,8% и составили 3368 в июле 2018 года против 3652 в июле прошлого.

На четвёртой строчке модель, перепродажи которой, пусть и немного, но подросли. Toyota RAV4 прибавила 1% — до 3341 штук.