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В рейтинге внедорожников и кроссоверов с пробегом лидирует «Нива»
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В рейтинге внедорожников и кроссоверов с пробегом лидирует «Нива» 

За рулем Кубань 28 августа 2018
Фото: За рулем Кубань
Согласно данным за июль, сегмент SUV на вторичном рынке в РФ вырос на 2%. За этот месяц было реализовано 93 150 б/у кроссоверов против 91 386 годом ранее.
Первое место, как и в июле 2017, заняла LADA 2121, не смотря на падение продаж на 10%. В июле пошлого года «Нива» разошлась тиражом 7361 штук, в этом году — 6623 штуки.
На второй строчке — подержанная Chevrolet NIVA, которую предпочли 5309 человек, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Замыкает тройку Toyota Land Cruiser, продажи этого внедорожника тоже сократились — на 7,8% и составили 3368 в июле 2018 года против 3652 в июле прошлого.
На четвёртой строчке модель, перепродажи которой, пусть и немного, но подросли. Toyota RAV4 прибавила 1% — до 3341 штук.
ТОП-5 завершил Nissan X-Trail с ростом в 6% до 2796 единиц.
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