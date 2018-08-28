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В Сети появилось изображение будущей Lada Granta Cross
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В Сети появилось изображение будущей Lada Granta Cross 

Car.ru + ещё 1 28 августа 2018
Фото: Car.ru
Группа «Lada Granta FL клуб» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала первое изображение автовазовского универсала с внедорожными характеристиками.
Судя по фото, модель получила базу от LADA Kalina второй генерации и обязательные атрибуты кросс-версии: накладки на ьамперы из пласитика, высокий дорожный просвет и неокрашенные колесные арки и пороги.
Нужно отметить, что экстерьер Lada Granta Cross не отличается от новой внешности Lada Granta 2018, разве что кросс-версия получила дорестайлинговую переднюю часть в стиле «Х» от модели Vesta.
В целом семейство Granta станет доступно в четырех типах кузова, и его официальная презентация ожидается 1 сентября.
Производитель планирует в первый день осени провести различные рекламные мероприятия и уже на следующий день запустить новинки дилерскую сеть, где можно будет провести тест-драйв Lada Granta Cross.
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