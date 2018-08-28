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Белорусы нашли способ обхода пошлин на иномарки
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Белорусы нашли способ обхода пошлин на иномарки 

Quto.ru 28 августа 2018
Фото: Quto.ru
Оригинальный способ легального обхода дорогостоящей растаможки автомобилей обнаружен в Беларуси. Секреты обхода заградительных пошлин раскрыло онлайн-издание abw.by.
В текущем году в Таможенном союзе была существенно уменьшена заградительная пошлина на ввоз автомобильных кузовов, чем воспользовались жители Беларуси, не желающие ездить на продукции местного изготовления. Если ранее ставка пошлины на кузова составляла «15%, но не менее 2 907 евро», то теперь приписку про евро убрали — осталось только 15%. Это в разы сократило стоимость ввоза кузовов.
В белорусском законодательстве обнаружилась лазейка: в местном ГАИ абсолютно легально можно оформить замену кузова транспортного средства. Этим уже начали пользоваться предприимчивые граждане, собирающие недорогие «конструкторы». Для замены главного элемента автомобиля требуется, чтобы совпадали модельный год и тип кузова — нового и старого. При замене кузова в документах изменяется VIN-номер транспортного средства и появляется отметка о замене детали.
При ввозе кузовов, по белорусскому законодательству, на нём не должно быть двигателя, трансмиссии, шасси и колёс. Почти всё остальное снимать не требуется — допустимо оставлять электрооборудование, двери, стёкла, салон и так далее.
Отметим, что схема ввоза автомобильных кузовов в Россию, по аналогии с Белоруссией, не имеет никакого смысла: замена кузова в реалиях отечества официально запрещена и не может быть легализована даже в индивидуальном порядке.
Возможности сервиса Quto по подбору нового автомобиля. Читайте статью на QutoЧитайте также:Повышение степени локализации в автопроме предложено отсрочитьГИБДД изучит вопрос введения регистрации электроскутеров и моноколесГИБДД дозволит россиянам не возить с собой «права»
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