Lada XRAY Cross раскрывает свои тайны

Отечественный автогигант АвтоВАЗ подтвердил презентацию нового кроссовера Lada XRAY Cross в рамках предстоящего автосалона в Москве. Одновременно производитель представил новое промо-изображение модели, подогревающее интерес общественности к дебюту.

Если классическую модель Лада Хрей причисляли к классу высоких хэтчбеков, то версия Кросс должна утвердить свое имя в классе кроссоверов, будучи гораздо более подготовленной для движения по пересеченной местности.

Уже известно точно, что XRAY Cross не получит систему полного привода, но определенный рост проходимости обеспечит возможность выбора режима работы основных систем кроссовера. Всего будет предложено четыре варианта: спортивный, внедорожный, движение по снегу, движение по песку. Выбор необходимого варианта будет осуществляться водителем через управляющую «шайбу».

Кроме того, модель станет обладателем пластикового обвеса, аналогичного используемому на автомобилях семейства Vesta. Ожидается, что дорожный просвет Lada XRAY Cross составит около 200 мм, но подтверждения этой информации пока нет. Можно ожидать и некоторых изменений в салоне, касающихся, в первую очередь, дизайнерского оформления пространства и цветовой гаммы.

В плане силовых агрегатов никаких нововведений не предполагается. Не исключено, что для XRAY Cross предложат только топовый 122-сильный 1.8-литровый мотор, работающий в паре с «механикой» или «роботом».

Информацию о сроках появления новинки в продаже и ее стоимости можно будет узнать после официальной презентации модели.