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АвтоВАЗ подразнил россиян новым кроссовером
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АвтоВАЗ подразнил россиян новым кроссовером 

360tv.ru 25 августа 2018
АвтоВАЗ представил тизер нового кроссовера LADA XRay Cross. Фото опубликовала пресс-служба компании в официальном аккаунте «ВКонтакте».
LADA XRay Cross будет обладать революционной системой селективного выбора режимов движения, благодаря которой водитель сможет выбирать подходящий режим езды: «Зимний», «Песок», «Спорт», «ECO».
Новую модель АвтоВАЗ представит в конце августа на Международном московском автосалоне-2018.
Представители концерна ранее анонсировали пять новых моделей. Все они также будут представлены на автосалоне.
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