АвтоВАЗ подразнил россиян новым кроссовером

АвтоВАЗ представил тизер нового кроссовера LADA XRay Cross. Фото опубликовала пресс-служба компании в официальном аккаунте «ВКонтакте».

LADA XRay Cross будет обладать революционной системой селективного выбора режимов движения, благодаря которой водитель сможет выбирать подходящий режим езды: «Зимний», «Песок», «Спорт», «ECO».

Новую модель АвтоВАЗ представит в конце августа на Международном московском автосалоне-2018.

Представители концерна ранее анонсировали пять новых моделей. Все они также будут представлены на автосалоне.