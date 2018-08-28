Следующее поколение Ford Mustang переедет на новую платформу

Недавно Ford отпраздновал производство 10-милионного Mustang, но выход нового поколения спорткара задерживается примерно на год, так что новая модель не ожидается до 2021 года.

Пока что нет точных данных, почему Ford решил отодвинуть сроки выхода нового поколения Mustang, но вполне очевидной причиной может стать переезд спорткара на новую модульную платформу.

Сообщается, что Ford планирует все будущие модели строить на пяти модульных платформах, а это значит, что Mustang больше не будет строиться на специальной платформе. Вместо этого автомобиль нового поколения, скорее всего, будет выпущен на одной платформе с Ford Explorer Lincoln Aviator.