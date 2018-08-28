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Принадлежавший Иоанну Павлу II автомобиль Ford вновь выставлен на продажу
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Принадлежавший Иоанну Павлу II автомобиль Ford вновь выставлен на продажу 

ТАСС 28 августа 2018
РИМ, 28 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Аукционный дом Sotheby's выставляет на торгах в Оберне (США, штат Индиана) автомобиль Ford Escort 1100 GL, принадлежавший Папе Римскому Иоанну Павлу II (в миру — Кароль Войтыла, 1920-2005), сообщает новостной портал Vatican News.
Кароль Войтыла приобрел автомобиль в 1976 году в Польше, в бытность свою архиепископом Краковским. После избрания владельца в 1978 году на апостольский престол Ford Escort хранился в гараже Ватикана и в 1996 году был продан на аукционе за 17,7 млн итальянских лир. Вся выручка от аукциона пошла тогда на благотворительные цели.
В 2005 году папская машина была снова выставлена на торги и на этот раз приобретена за €530 тыс. В настоящее время Sotheby's оценивает эту «автореликвию» в сумму, колеблющуюся в пределах от $150 тыс. до $300 тыс.
Голубой Ford Escort 1100 GL был собран в Германии и оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,1 литра и четырехступенчатой механической коробкой передач. Выставленная на аукцион машина «на ходу», на приборной панели есть часы, однако кондиционер и радиоприемник отсутствуют.
Торги назначены на 31 августа.
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