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Гаджет, делающий из обычного велосипеда электробайк
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Гаджет, делающий из обычного велосипеда электробайк 

Trendymen 21 час назад
Фото: Trendymen
Новое изобретение позволяет превратить любой велосипед в электробайк за считанные секунды. Rubbee X легко монтируется под сиденье велосипеда и разработчики считают, что смогут в скором времени занять свою нишу на рынке.
Проект и в самом деле выглядит очень перспективным. Первая версия Rubbee появилась еще в 2013 году, но тот двигатель был довольно громоздким и неудобным. Rubbee X все «болячки» младшей модели изжил: монтаж гаджета занимает ровно 3 секунды.
Да и снимать его вовсе не обязательно. Не хотите пользоваться мотором в данный момент? Без проблем — стоит повернуть рычаг управления и Rubbee X поднимется над колесом.
Rubbee X работает на съемных аккумуляторных батареях. Каждая обладает запасом хода в 16 километров, а сам двигатель способен разогнать велосипед до 32 км/ч.
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