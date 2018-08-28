Удлиненный кроссовер Audi Q2L готовится к первым продажам 

Дебют удлиненной версии «паркетника» Audi Q2L должен состояться через несколько дней в китайском городе Чэнду, однако уже сейчас его можно встретить на общественных дорогах Поднебесной.
Модель немецкого бренда активно готовится к старту продаж и недавно в Сети появились первые фото Audi Q2L без камуфляжа.
Конвейер по выпуску удлиненной версии кроссовера налажен на совместном китайском предприятии FAW и Volkswagen.
В габаритах новинки появились изменения, в частности длина Audi Q2L стала на 46 мм больше, до 4,236 м, а колесная база расширилась на 28 мм, достигнув 2,628 м.
Помимо внешних размеров изменилась обстановка внутри кроссовера — расширился проем задних дверей и таким образом посадка-высадка пассажиров оптимизировалась.
Под капотом предстоящего дебютанта установлен 1,4-литровый турбомотор производительностью 150 л.с., в пару к которому приставлена роботизированная трансмиссия DSG7.
В базовой версии кроссовер оснащен передним приводом, а за дополнительную плату можно приобрести кроссовер Audi Q2L с полным приводом quattro.