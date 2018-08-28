Удлиненный кроссовер Audi Q2L готовится к первым продажам

Дебют удлиненной версии «паркетника» Audi Q2L должен состояться через несколько дней в китайском городе Чэнду, однако уже сейчас его можно встретить на общественных дорогах Поднебесной.

Модель немецкого бренда активно готовится к старту продаж и недавно в Сети появились первые фото Audi Q2L без камуфляжа.

Volkswagen. Конвейер по выпуску удлиненной версии кроссовера налажен на совместном китайском предприятии FAW

В габаритах новинки появились изменения, в частности длина Audi Q2L стала на 46 мм больше, до 4,236 м, а колесная база расширилась на 28 мм, достигнув 2,628 м.

Помимо внешних размеров изменилась обстановка внутри кроссовера — расширился проем задних дверей и таким образом посадка-высадка пассажиров оптимизировалась.

Под капотом предстоящего дебютанта установлен 1,4-литровый турбомотор производительностью 150 л.с., в пару к которому приставлена роботизированная трансмиссия DSG7.

В базовой версии кроссовер оснащен передним приводом, а за дополнительную плату можно приобрести кроссовер Audi Q2L с полным приводом quattro.