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Удлиненный кроссовер Audi Q2L готовится к первым продажам
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Удлиненный кроссовер Audi Q2L готовится к первым продажам 

Car.ru 17 часов назад
Фото: Car.ru
Дебют удлиненной версии «паркетника» Audi Q2L должен состояться через несколько дней в китайском городе Чэнду, однако уже сейчас его можно встретить на общественных дорогах Поднебесной.
Модель немецкого бренда активно готовится к старту продаж и недавно в Сети появились первые фото Audi Q2L без камуфляжа.
Конвейер по выпуску удлиненной версии кроссовера налажен на совместном китайском предприятии FAW и Volkswagen.
В габаритах новинки появились изменения, в частности длина Audi Q2L стала на 46 мм больше, до 4,236 м, а колесная база расширилась на 28 мм, достигнув 2,628 м.
Помимо внешних размеров изменилась обстановка внутри кроссовера — расширился проем задних дверей и таким образом посадка-высадка пассажиров оптимизировалась.
Под капотом предстоящего дебютанта установлен 1,4-литровый турбомотор производительностью 150 л.с., в пару к которому приставлена роботизированная трансмиссия DSG7.
В базовой версии кроссовер оснащен передним приводом, а за дополнительную плату можно приобрести кроссовер Audi Q2L с полным приводом quattro.
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