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В сеть выложили патентные рисунки BMW 8-Series Gran Coupe
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В сеть выложили патентные рисунки BMW 8-Series Gran Coupe 

CarClub 20 часов назад
Фото: CarClub
В семействе возрожденной восьмой серии BMW, в отличие от машины первого поколения, будет целых три варианта кузова. Классическое купе рассекречено и доступно для заказа в России. Кабриолет мелькал на шпионских снимках, но и только. А еще будет четырехдверка Gran Coupe.
Ее прототип (причем в заряженном исполнении M8) баварцы показали минувшей весной на моторшоу в Женеве. Теперь достоянием общественности стали патентные рисунки многодверной «восьмерки». От концепта она отличается несильно. Полагаем, на октябрьском автосалоне в Париже BMW выкатит на стенд кабриолет 8-Series, а вот представления Gran Coupe придется подождать до следующего года.
По предварительным данным, двигатель BMW M8 будет развивать около 600 л.с. Сейчас «восьмерку» в двухдверном кузове можно заказать с 320-сильным дизелем или бензиновым мотором в 530 л.с.
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