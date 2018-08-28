В сеть выложили патентные рисунки BMW 8-Series Gran Coupe

В семействе возрожденной восьмой серии BMW , в отличие от машины первого поколения, будет целых три варианта кузова. Классическое купе рассекречено и доступно для заказа в России. Кабриолет мелькал на шпионских снимках, но и только. А еще будет четырехдверка Gran Coupe.

Ее прототип (причем в заряженном исполнении M8) баварцы показали минувшей весной на моторшоу в Женеве. Теперь достоянием общественности стали патентные рисунки многодверной «восьмерки». От концепта она отличается несильно. Полагаем, на октябрьском автосалоне в Париже BMW выкатит на стенд кабриолет 8-Series, а вот представления Gran Coupe придется подождать до следующего года.

По предварительным данным, двигатель BMW M8 будет развивать около 600 л.с. Сейчас «восьмерку» в двухдверном кузове можно заказать с 320-сильным дизелем или бензиновым мотором в 530 л.с.