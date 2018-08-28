Тюнеры Ares Design реализовали Bentley Mulsanne Coupe

Bentley представила Mulsanne еще в 2009 году, однако британская компания решила отказаться от варианта купе, в то время как специалисты из Ares Design — исправили это. Тюнинг-ателье создало стильную двухдверную версию Mulsanne, которая уже была доставлена первому клиенту во время Monterey Car Week.

В первую очередь роскошный автомобиль выделяется двухцветной окраской кузова и эксклюзивным дизайном, сочетающим яркие акценты и высококачественные материалы. Конечно, преобразование Mulsanne — достаточно сложный процесс, поскольку крыша, двери и другие элементы седана были удалены и заменены новыми компонентами, идеально дополняющими купе. Среди них — задняя панель, модифицированная крыша, расширенные передние двери из углеродного волокна и специальные окна с хромированной отделкой.

Завершением образа Bentley Mulsanne Coupe от Ares Design служит тщательно измененный интерьер, включающий новые передние сидения и обновленная отделка, которая согласно рекламному ролику «соответствует новому стилю кузова купе». Помимо модификации стиля, купе стал более спортивным, чем седан. Использование углеродного волокна и алюминия позволило снизить общий вес на 450 килограмм, тогда как настроенный ECU позволил 6,75-литровому двигателю V8 производить более 591 лошадиной силы и 1100 Нм крутящего момента. Автомобиль также был дополнен спортивной подвеской, занижающей дорожный просвет на 20 миллиметров.

Процесс сборки Mulsanne Coupe (в зависимости от уровня настройки) длится примерно 24 недели, в то время как цена стартует от 459 484 долларов США.