Почти 20 автомобилей Volkswagen Passat и пять машин Audi отзывают в России

Почти 20 автомобилей Volkswagen Passat и пять машин Audi отзывают в России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Volkswagen Passat и Audi (TT , A3, Q3). Программы мероприятий представлены ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Volkswagen на российском рынке. Отзыву подлежат 19 автомобилей Volkswagen Passat, реализованных в 2018 г., с VIN-кодами согласно приложению на сайте Росстандарта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной отзыва транспортных средств является выявленная проблема при изготовлении пружинной защелки. Пружинная защелка направляющей подголовника была выполнена неправильно. Ее дефект приводит к тому, что подголовник в случае аварии оказывается недостаточно надежно зафиксирован в направляющей и может отделиться от спинки сиденья. Это повысит риск травмирования. На транспортных средствах Volkswagen Passat будет произведена замена левой (по направлению движения) направляющей подголовника на обоих передних сиденьях.

«Отзыву подлежат пять автомобилей Audi (A3 , Q3, TT), реализованных c 2015 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является подушка безопасности переднего пассажира. При срабатывании во время ДТП она может не до конца заполниться газом из-за дефекта сварного шва на газогенераторе. Это может привести к снижению защитного воздействия подушки безопасности. Также на автомобилях Audi A3 и ТТ может быть установлена неисправная подушка безопасности переднего пассажира», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на транспортных средствах Audi A3, TT, Q3 будет произведена замена модуля подушки безопасности со стороны переднего пассажира.

«Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Passat и Audi A3, TT, Q3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.