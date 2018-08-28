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Dacia Sandero станет конкурентом Ford Focus
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Dacia Sandero станет конкурентом Ford Focus 

Автовести 28 августа 2018
Фото: Автовести
Выход нового поколения Dacia Sandero на европейский рынок запланирован на 2019 год, так что вероятнее всего работы по конструированию хэтчбека уже идут полным ходом. Официальной информации пока нет, однако, по слухам, модель изменится кардинально: Sandero может сменить класс, став значительно крупнее и богаче.
Как сообщает "Авторевю" со ссылкой на немецкое издание Autobild, основными конкурентами новой Dacia Sandero станут хэтчбеки наподобие Renault Megane и Ford Focus — таким образом, модель отправится на завоевание гольф-класса. Соответственно, в длину хэтч может прибавить до 200 мм. При этом обещано, что «Сандеро» если и подорожает, то на фоне стоимости конкурентов все равно останется одним из самых доступных предложений в классе.
Вместе с новой платформой — упрощенным вариантом модульной архитектуры CMF-B альянса Renault/Nissan — хэтчбек получит и новую моторную гамму, состоящую из бензиновых и дизельных турбомоторов. Что касается седана Logan, то, по предварительным данным, альянс может вообще убрать его с европейского рынка, сохранив присутствие названия лишь в некоторых странах, включая Россию.
Утверждается при этом, что изменения, которые должно претерпеть семейство Logan/Sandero в Европе, вряд ли затронут российский рынок. В руководстве альянса принято решение о том, что модели, продающиеся в Старом свете под брендом Dacia и те седаны и хэтчбеки, которые покупают россияне под брендом Renault, больше не будут копиями друг друга. Таким образом, вероятнее всего, в ближайшие годы российские «Логан» и «Сандеро» не ждут никакие метаморфозы.
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