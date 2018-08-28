Обновлённая «Лада Гранта»: сколько будет стоить модель?

АвтоВАЗ официально представил обновлённое семейство " Лада Гранта " и раскрыл все подробности о модели. Новинку также покажут на Московском автосалоне, который откроется 29 августа.

Теперь выбор версий у «Гранты» будет будет очень широким. К прежним седану и лифтбеку добавились хэтчбек, универсал и кросс-универсал — раньше эти варианты были известны под именем " Лада Калина ". Но в результате рестайлинга все автомобили получили единое оформление передка и общее название «Гранта».

Теперь дизайн модели выдержан в стиле " Лады Весты ": изменились бамперы, фары, решётка радиатора, форма передних крыльев и капота. У седана преобразилась и задняя часть кузова — номерной знак переехал с бампера на крышку багажника, а остальные версии получили только новый задний бампер.

Есть новшества и в интерьере. Теперь у всех вариантов модели — более строгая передняя панель и руль от «Калины», чуть изменённое оформление щитка приборов и новые передние сиденья, у которых может быть регулировка высоты.

Из приятных мелочей — кнопка замка багажника (а базовых версий осталась личинка для открывания ключом), бамперы в цвет кузова и система ЭРА-ГЛОНАСС во всех комплектациях, новые цвета кузова (серо-коричневый и красный).

Гамма силовых агрегатов осталась неизменной. Базовая «Гранта» оснащается восьмиклапанным мотором мощностью 87 л. с. и «механикой», вариант с шестнадцатиклапанным двигателем мощностью 98 л. с. комплектуется четырёхступенчатым «автоматом» Jatco, а 106-сильный мотор — механической или роботизированной коробкой.

Тольяттинские инженеры изменили передаточное отношение главной пары у «механики», чтобы немного улучшить динамические характеристики машины. Роботизированная коробка тоже модернизирована, по примеру «Лады Весты».

Официальный старт продаж обновлённой «Гранты» назначен на первое сентября, и полный прайс-лист на модель пока не опубликован, но базовые цены названы. Седан в начальной комплектации стал стоить на 10 тысяч рублей дороже — 419 900 рублей, лифтбек прибавил две тысячи — 436 900 рублей.

А бывшие «Калины» подешевели на 24–28 тысяч рублей: хэтчбек будет стоить от 436 900 рублей, а универсал — от 446 900 рублей. Осенью на рынок выйдет универсал «Лада Гранта Кросс», цены на него пока не названы.