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Обновлённая «Лада Гранта»: сколько будет стоить модель?
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Обновлённая «Лада Гранта»: сколько будет стоить модель? 

Wroom.ru 19 часов назад
Фото: Wroom.ru
АвтоВАЗ официально представил обновлённое семейство "Лада Гранта" и раскрыл все подробности о модели. Новинку также покажут на Московском автосалоне, который откроется 29 августа.
Теперь выбор версий у «Гранты» будет будет очень широким. К прежним седану и лифтбеку добавились хэтчбек, универсал и кросс-универсал — раньше эти варианты были известны под именем "Лада Калина". Но в результате рестайлинга все автомобили получили единое оформление передка и общее название «Гранта».
Теперь дизайн модели выдержан в стиле "Лады Весты": изменились бамперы, фары, решётка радиатора, форма передних крыльев и капота. У седана преобразилась и задняя часть кузова — номерной знак переехал с бампера на крышку багажника, а остальные версии получили только новый задний бампер.
Есть новшества и в интерьере. Теперь у всех вариантов модели — более строгая передняя панель и руль от «Калины», чуть изменённое оформление щитка приборов и новые передние сиденья, у которых может быть регулировка высоты.
Из приятных мелочей — кнопка замка багажника (а базовых версий осталась личинка для открывания ключом), бамперы в цвет кузова и система ЭРА-ГЛОНАСС во всех комплектациях, новые цвета кузова (серо-коричневый и красный).
Гамма силовых агрегатов осталась неизменной. Базовая «Гранта» оснащается восьмиклапанным мотором мощностью 87 л. с. и «механикой», вариант с шестнадцатиклапанным двигателем мощностью 98 л. с. комплектуется четырёхступенчатым «автоматом» Jatco, а 106-сильный мотор — механической или роботизированной коробкой.
Тольяттинские инженеры изменили передаточное отношение главной пары у «механики», чтобы немного улучшить динамические характеристики машины. Роботизированная коробка тоже модернизирована, по примеру «Лады Весты».
Официальный старт продаж обновлённой «Гранты» назначен на первое сентября, и полный прайс-лист на модель пока не опубликован, но базовые цены названы. Седан в начальной комплектации стал стоить на 10 тысяч рублей дороже — 419 900 рублей, лифтбек прибавил две тысячи — 436 900 рублей.
А бывшие «Калины» подешевели на 24–28 тысяч рублей: хэтчбек будет стоить от 436 900 рублей, а универсал — от 446 900 рублей. Осенью на рынок выйдет универсал «Лада Гранта Кросс», цены на него пока не названы.
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