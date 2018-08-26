В сети показали рендер Lada Granta Sport 

Как выглядит обычная обновлённая Granta в кузове седан, мы уже знаем.
Более того, автомобиль уже запущен в серию. А увидеть первые посвежевшие «Гранты» в различных кузовах можно будет на днях на Московском международном автосалоне, где стенд АВТОВАЗа будет одним из самых крупных.
Между тем, дизайнеры уже размышляют, как будет выглядеть спортивная версии обновлённой «Гранты». В интернете появился рендер Lada Granta Sport. За основу независимые художники брали, естественно, седан той же модели, дореформенную спорт-версию и тюнинг обес в Х-стиле, разработанный для автомобилей Granta. В спортивной модификации на рендерном изображении у авто появились характерные пороги, более массивные бамперы, задний спойлер, заниженная подвеска и другие колёса с низкопрофильной резиной.