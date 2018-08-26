В сети показали рендер Lada Granta Sport

Как выглядит обычная обновлённая Granta в кузове седан, мы уже знаем.

Более того, автомобиль уже запущен в серию. А увидеть первые посвежевшие «Гранты» в различных кузовах можно будет на днях на Московском международном автосалоне, где стенд АВТОВАЗа будет одним из самых крупных.