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«АвтоВАЗ» обвиняют в демонстрации ненастоящей LADA 4x4 Vision
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«АвтоВАЗ» обвиняют в демонстрации ненастоящей LADA 4x4 Vision 

Свободная пресса + ещё 65 31 августа 2018
Фото: Твое авто
Компанию «АвтоВАЗ» подозревают в презентации «картонной» LADA 4x4 Vision. После проведения Московского автосалона в Сети появились предположения, что представленный внедорожник LADA 4x4 Vision — не более чем муляж. Представлял автомобиль на ММАС-2018 главный дизайнер компании «АвтоВАЗ» Стив Маттин. Прототип внедорожника LADA 4x4 нового поколения вызвал горячие споры у пользователей.
Как сообщает Vladtime.ru, российские автомобилисты уверены, что на выставке показали «картонную» «Ниву» без мотора под капотом. Такое предположение появилось из-за того, что автомобиль ни разу не завели и не показали в движении.
Многие пользователи Сети считают, что данная презентация уронила репутацию компании и Стива Маттина. Хэйтеры бренда LADA объясняют необходимость демонстрации подделки отсутствием ярких и запоминающихся машин.
Разработчики в свою очередь не торопятся называть дату премьеры серийного LADA 4x4 нового поколения. Стоимость новинки также пока неизвестна.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что компания «АвтоВАЗ» представила на Московском международном автосалоне концепт новой LADA 4×4. Президент компании уточнил, что серийный автомобиль 4×4 Vision может отличаться от представленного.
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