«АвтоВАЗ» увеличил продажи в августе на 9% 

Продажи новых легковых автомобилей Lada в январе-августе 2018 года в России достигли 228 тыс. штук, что на 18,1% выше аналогичного показателя прошлого года. По итогам августа продажи выросли на 9,4%, до 28,7 тыс. штук, сообщил «АвтоВАЗ».
«Самой популярной моделью Lada по итогам прошедшего месяца осталось семейство Lada Vesta — 8,5 тыс. автомобилей, что на 27,1% превышает результат августа 2017 года», — говорится в сообщении. Также в лидерах продаж «АвтоВАЗа» Lada Granta (6,7 тыс. штук) и Lada Largus (почти 4,5 тыс. штук.)
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun.
Производственные площади группы расположены в Тольятти и в Ижевске. Дилеры «АвтоВАЗа» продают автомобили Lada Vesta, XRay, Largus, Granta и 4x4.