Московский автосалон начнет работу с громких премьер

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Крупнейшая российская автомобильная выставка — Московский международный автомобильный салон (ММАС) — стартует в среду в столичном выставочном комплексе «Крокус-экспо».

На фоне восстановления российского авторынка на выставку возвращаются лидеры массового сегмента, обещая премьеры и новинки, а изюминкой автосалона станет мировая премьера российского «люкса» — автомобилей Aurus, разработанных в рамках проекта «Кортеж».

Седьмая по счету московская автовыставка начнет свою работу с пресс— и бизнес-дней 29 и 30 августа, а для широкой публики откроется с 31 августа и пройдет до 9 сентября.

Российский люкс

В этом году на ММАС состоится мировая премьера автомобилей российского люксового бренда Aurus, разработанных ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж».

Публике представят седан и лимузин Aurus Senat. Спецверсии этих автомобилей, наряду с микроавтобусом «Арсенал», уже используются в Гараже особого назначения ФСО России для поездок первого лица государства.

На автосалоне создатели автомобиля планируют начать принимать заказы потенциальных клиентов, а старт продаж намечен на начало 2019 года. В первый год продать планируется около 50-70 машин.

Лидер отечественного рынка

Ведущий российский производитель "АвтоВАЗ" подходит к автосалону с практически полностью обновленной линейкой.

Сняты с производства Priora, Kalina, а также Granta предыдущего поколения, им на смену приходит обновленная Lada Granta в кузовах седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал, продажи которых начинаются с 1 сентября.

А в начале 2019 года к ним присоединится и кроссоверная версия Lada Granta Cross.

Все машины можно будет увидеть на автосалоне, впрочем, есть они уже и у некоторых дилеров.

Всех секретов премьер «АвтоВАЗ» не раскрывает.

Но размещенные ранее тизеры говорят о том, что на салоне посетителей также будет ждать топовая модель линейки — новый кроссовер Lada XRay Cross с впервые внедренной заводом селективной системой режимов движения ("спорт", «зимний», «эко»).

Возвращение с мировой премьерой

Пропустившая прошлый автосалон Renault Россия возвращается в этом году с мировой премьерой нового кроссовера C-сегмента — Renault Arkana.

Как отмечают в компании, Россия станет первой страной, где начнется производство и продажа новой глобальной модели.

Кроссовер будет поставлен на конвейер московского завода Renault.

Также компания впервые продемонстрирует новую Stepway серию, семейство автомобилей с внедорожным характером: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway.

Корейский размах

Не менее триумфально отметить успехи на российском рынке решили корейцы. Модель Kia Rio сейчас самый популярный автомобиль в России — по итогам января-июля 2018 года их продано почти 60 тысяч штук. Так что Kia зарезервировала себе самый большой стенд — почти 2500 кв. м — и обещает самое большое число новинок.

На салоне Kia покажет обновленный седан Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X-line. Автопроизводитель также продемонстрирует самый быстрый автомобиль в истории марки Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line. Дебютирует в России и обновленная версия самой популярной в мире модели — Kia Sportage

Впрочем, центральное место в экспозиции бренда подготовлено для нового третьего поколения хэтчбека Ceed, продажи которого стартуют вместе с автосалоном.

Новая интерактивность

Volkswagen подготовил для ММАС инновационную экспозицию. Как говорят в компании, интерактивная площадка позволит посетителям ознакомиться с новинками и бестселлерами Volkswagen при помощи самых передовых цифровых технологий.

Речь идет о виртуальной и дополненной реальности, позволяющих наглядно продемонстрировать различные конфигурации автомобилей и применяемые технологии.

Впрочем, сохраняет марка и традиционный подход — вместе с площадкой для тест-драйвов Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили заняли 10 тыс. кв. м.

На них вживую представят новую версию российского бестселлера Tiguan, а также Touareg. Кроме того, ожидается Polo в лимитированной серии JOY, большой внедорожник Teramont. Впервые в России будет представлен автомобиль класса Gran Turismo — Arteon, и электрокар I. D.

Будущее уже здесь

Беспилотные технологии фактически на пороге российского авторынка.

"Яндекс. Такси" покажет на салоне беспилотные автомобили, которые в этом году проехали 780 километров из Москвы до Казани практически без вмешательства человека.

Из производителей ставку на беспилотники делает и "Группа ГАЗ" , впервые представляя беспилотные автомобили на базе электробусов «Газель Next».

Китайский ренессанс

Одна из ведущих китайских компаний GAC Motor на автосалоне официально объявит об открытии российского офиса и привезет кроссоверы GA3S и GS5S.

Уже известная в России Haval покажет кроссовер F7, который планируется собирать на конвейере российского завода Haval в Тульской области.