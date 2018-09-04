Ещё
Объемы продаж автомобилей Lada за 8 месяцев выросли на 18%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объемы продаж автомобилей Lada за 8 месяцев выросли на 18% 

Волга Ньюс + ещё 66 6 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство Lada Vesta: своих владельцев нашли 8510 автомобилей, что на 27,1% превышает результат августа 2017 года.
Lada Granta сохраняет свое лидирующее положение, немногим уступая семейству Lada Vesta. В июле 2018 г. было реализовано 6,7 тыс. автомобилей. К настоящему моменту в 300-х дилерских центрах в 160 городах России стартовали продажи нового семейства Lada Granta.
По темпам роста продаж лидером стал Lada Largus: в августе 2018 г. продано 3,7 тыс. пассажирских универсалов (+45,6% к августу 2017 г.) и 759 фургонов Largus (+39,8% к августу 2017 года).
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Азаров станет первым покупателем нового LADA Vesta Sport АвтоВАЗ представил концепт новой "Нивы" Старт производства Lada Largus CNG намечен на начало 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не ягненок»: Ярмольник против ФСО10
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину
В Москве запустят «народный каршеринг»
Mercedes показал новое поколение B-Class
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение