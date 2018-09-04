Объемы продаж автомобилей Lada за 8 месяцев выросли на 18% 

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство Lada Vesta: своих владельцев нашли 8510 автомобилей, что на 27,1% превышает результат августа 2017 года.
Lada Granta сохраняет свое лидирующее положение, немногим уступая семейству Lada Vesta. В июле 2018 г. было реализовано 6,7 тыс. автомобилей. К настоящему моменту в 300-х дилерских центрах в 160 городах России стартовали продажи нового семейства Lada Granta.
По темпам роста продаж лидером стал Lada Largus: в августе 2018 г. продано 3,7 тыс. пассажирских универсалов (+45,6% к августу 2017 г.) и 759 фургонов Largus (+39,8% к августу 2017 года).