Обновленная Lada Granta: цены и комплектации

Дилеры « Лады » начали принимать заказы и отгружать покупателям обновленные «Гранты». В продажу поступили автомобили во всех четырех типах кузова — седаны, лифтбеки, хэтчбеки и универсалы. Разве что Cross-версию придется подождать до начала 2019-го.

Четырехдверка обойдется как минимум в 419 900 рублей. Хэтчбек и лифтбек стоят одинаково — от 436 900 рублей. Универсал самый дорогой: от 446 900 рублей. Всего для модели предлагается 56 сочетаний типа кузова, силового агрегата и набора опций. В базовый набор Standart входят подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел Isofix, система ЭРА-ГЛОНАСС, ABS с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье.

В комплектации Classic покупатель получит улучшенную шумоизоляцию, маршрутный компьютер, электрокнопку отпирания багажника на самой створке, электроприводы передних стекол, регулировку руля по высоте. Такой cедан стоит от 455 500 рублей, хэтчбек и лифтбек — от 470 500, универсал — от 480 500. В опциональный пакет Optima за 26 500 рублей входят обогрев зеркал и кондиционер.

Комплектация Comfort добавляет в набор подушку безопасности пассажира, передние ремни с преднатяжителями, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему, повторители поворотников в корпусах зеркал, зеркала, дверные ручки и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. «Комфортный» седан потянет на 501 500 рублей, хэтчбек и лифтбек — на 516 500, универсал — на 526 500.

Топовая версия Luxe — это дополнительная сигнализация, противотуманные фары, климатическая система, тканевые вставки в обивках дверей, регулировка сиденья водителя и передних ремней безопасности по высоте, обогрев ветрового стекла, задние электростеклоподъемники и 15-дюймовые литые колеса. Седан обойдется как минимум в 538 800 рублей, хэтчбек и лифтбек — в 553 800, универсал — в 563 800. За доплату в 34 000 рублей предусмотрен пакет Prestige в составе ESC, системы помощи при старте на подъеме, парктроника, датчиков дождя и света.