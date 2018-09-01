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ТОП-5 самых интересных и значимых моделей на ММАС-2018
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ТОП-5 самых интересных и значимых моделей на ММАС-2018 

Car.ru + ещё 61 1 сентября 2018
Фото: Car.ru
С момента открытия ежегодного московского автосалона было представлено довольно много различных интересных новинок. Автоэксперты составили рейтинг наиболее выделяющихся на общем фоне моделей.
Первое место по праву досталось творению инженеров-конструкторов АВТОВАЗа — Lada 4x4 Vision. И пусть пока это еще концепт-версия. Главное, что теперь можно иметь какое-то представление про будущий отечественный внедорожник.
Представители АВТОВАЗа отмечают, что действующие модели Lada 4x4 будут продолжать выпускать, так как спрос на них остается высоким.
Номер два в рейтинге французский автобренд Renault с новым Arkana. Производство данной модели будет налажено в России.
На третьем месте — дебютант ММАС-2018 отечественный седан Senat линейки Aurus. По предварительным данным новинка обойдется в 10000000 рублей.
Четвертое место у модели Lada Xray. Имея в арсенале множество положительных качеств, данная модель серьезно теряет из-за отсутствия полного привода.
Замкнул пятерку беспилотный шаттл от концерна КАМАЗ, оснащенная оборудованием отечественного производства.
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