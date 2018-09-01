ТОП-5 самых интересных и значимых моделей на ММАС-2018

С момента открытия ежегодного московского автосалона было представлено довольно много различных интересных новинок. Автоэксперты составили рейтинг наиболее выделяющихся на общем фоне моделей.

Первое место по праву досталось творению инженеров-конструкторов АВТОВАЗа Lada 4x4 Vision. И пусть пока это еще концепт-версия. Главное, что теперь можно иметь какое-то представление про будущий отечественный внедорожник.

Представители АВТОВАЗа отмечают, что действующие модели Lada 4x4 будут продолжать выпускать, так как спрос на них остается высоким.

Номер два в рейтинге французский автобренд Renault с новым Arkana. Производство данной модели будет налажено в России.

На третьем месте — дебютант ММАС-2018 отечественный седан Senat линейки Aurus. По предварительным данным новинка обойдется в 10000000 рублей.

Четвертое место у модели Lada Xray . Имея в арсенале множество положительных качеств, данная модель серьезно теряет из-за отсутствия полного привода.