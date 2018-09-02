Уход Lada Priora россияне должны расценивать как отличную новость

Вице-президент по продажам и маркетингу российского завода «АвтоВАЗ» Ян Птачек подчеркнул, что уход модели Lada Priora с конвейера — это отличная новость. Такую мысль он высказал в интервью с журналистом издания «Российская газета».

Он пояснил, почему так считает, приведя значительные доводы. По его словам, в первую очередь, Priora — это историческая модель концерна. Завершение ее жизненного цикла может означать лишь одно, что отечественный производитель не стоит на месте и занимается разработками новых, более совершенных моделей. За счет этого бренд завоевывает расположение новых покупателей.

«Что касается прощальной версии Priora, то мы должны концентрироваться все-таки на том, что мы сейчас запускаем в производство. Посмотрите, сколько новинок привез АвтоВАЗ на Московский международный автосалон. Столько премьер нет ни у кого», — подчеркнул представитель бренда.

Напомним, что отечественный производитель сообщил о прекращении выпуска модели Priora в середине этого лета. Такое решение принял руководящий состав завода. Естественно, что оно не возникло на пустом месте. Российские водители стали меньше обращать внимания на «Приору», так как их интересы переметнулись на сторону недавно появившихся новинок компании.

Самая первая Lada Priora была выпущена для серийных продаж в апреле 2007 года. Благодаря своей внешности и техническим характеристикам она посетила «десятку». В обновленном виде она предстала пять лет назад, после чего модель считалась одной из самых востребованных машин на территории нашей страны. На начало текущего года на учете в российском автопарке находилось порядка 770 тысяч экземпляров Priora.