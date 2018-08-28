Роскошный Ferrari 458 Italia показал свои возможности

Говорят, лучший способ описать этот Ferrari 458 Italia — снять относительно длинный ролик, где автомобиль ездит по ночному городу.

Итальянский суперкар, который был снят на улицах Сан-Франциско, поделился всеми подробностями и даже собственным звучанием. 4,5-литровый атмосферный двигатель V8 после настройки Novitec получит более выраженный звук, который просто впечатляет, особенно во время поездок в туннеле. Отмечается, агрегат Ferrari 458 Italia производит 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента и позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 километров в час за 3,4 секунды, прежде чем достигнуть предельной скорости в 325 км/ч. 458 является последним в своем роде, использующим старый мотор с наддувом, тогда как его преемник 488 отказался от агрегата в пользу 3,9-литрового V8. Новый блок имеет еще более впечатляющую отдачу и предоставляет 670 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Tакие показатели обеспечивают разгон 0-100 км/ч за 3,0 секунды и максимальную скорость — 330 км/ч.