Ещё
Роскошный Ferrari 458 Italia показал свои возможности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскошный Ferrari 458 Italia показал свои возможности 

Auto.Today 19 часов назад
Фото: Auto.Today
Говорят, лучший способ описать этот Ferrari 458 Italia — снять относительно длинный ролик, где автомобиль ездит по ночному городу.
Итальянский суперкар, который был снят на улицах Сан-Франциско, поделился всеми подробностями и даже собственным звучанием. 4,5-литровый атмосферный двигатель V8 после настройки Novitec получит более выраженный звук, который просто впечатляет, особенно во время поездок в туннеле. Отмечается, агрегат Ferrari 458 Italia производит 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента и позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 километров в час за 3,4 секунды, прежде чем достигнуть предельной скорости в 325 км/ч. 458 является последним в своем роде, использующим старый мотор с наддувом, тогда как его преемник 488 отказался от агрегата в пользу 3,9-литрового V8. Новый блок имеет еще более впечатляющую отдачу и предоставляет 670 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Tакие показатели обеспечивают разгон 0-100 км/ч за 3,0 секунды и максимальную скорость — 330 км/ч.
Auto.Today: последние новости
Range Rover Sport SVR против Porsche Cayenne Turbo: кто кого? Новый Mercedes-AMG CLA 45 постепенно раскрывается Следующий Ford Mustang будет использовать платформу Explorer
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды4
Haval показала новый кроссовер F7
Новый Nissan Juke 2 представят до конца года
Названы причины ажиотажного спроса на кроссоверы
Смертельное ДТП в Крыму11
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение