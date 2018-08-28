УАЗ «Патриот» лишился двух главных недостатков

УАЗ «Патриот» 2019 модельного года получит улучшенную шумоизоляцию и вентиляцию, благодаря чему станет тише и избавится от проблемы с запотеванием стекол.

В компании сообщили, что моторный щит обновленного внедорожника почти полностью покрыт звукоизолирующими матами, а в колесных арках появились ворсовые подкрылки. Все эти изменения направлены на снижение шумов издаваемых шинами при соприкосновении с дорожным покрытием.

Еще одно новшество — вытяжная вентиляция, которую сместили с внутренней части потолка в багажном отсеке в зону заднего бампера. Помимо этого, климатическую установку настроили по-новому, а систему рециркуляции охлаждающей жидкости модернизировали, что позволило решить проблему запотевания стекол.

В салоне «Патриота» 2019 года установили поручни для передних и задних пассажиров, что облегчает посадку и высадку.

Ранее стало известно, что «Патриот» получит улучшенные амортизаторы, передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию от модели УАЗ «Профи». В результате этих доработок подвеска «Патриота» станет на 6% мягче, чем у предшественника, а радиус разворота сократится на 0,8 метра.

Помимо всего перечисленного, внедорожник укомплектуют мотором ZMZ PRO, который на 15 л.с. мощнее нынешнего ЗМЗ-40906 — его отдача достигает 150 л.с. Это 2,7-литровым агрегат, который в настоящее время устанавливается на «Профи». На «Патриоте» он будет сочетаться 6-диапазонной автоматической трансмиссией французской фирмы Punch Powertrain.

Напомним, сейчас цены на «Патриот» начинаются от 731,5 тыс. рублей. Вероятно, после обновления они несколько вырастут. Старт продаж новинки запланирован на осень этого года.