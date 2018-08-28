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Авторынок Украины в июле вырос на 5%
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Авторынок Украины в июле вырос на 5% 

Автостат 28 августа 2018
Фото: Автостат
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам июля 2018 года составил 6 474 единицы, что на 4,6% больше по сравнению с результатом годичной давности.
Лидером украинского рынка остается французская марка Renault, которая в прошлом месяце реализовала 828 автомобилей — на 17,6% больше, чем год назад. На втором месте — японская Toyota, снизившая продажи на 7% до 660 экземпляров. На третьей позиции находится чешская Skoda с результатом 503 машины (+0,8%). В пятерку лидеров также попадают японский Nissan (454 шт. ; +22,7%) и корейский Hyundai (445 шт. ; +52,4%).
Самой популярной моделью в июле снова стал кроссовер KIA Sportage, продажи которого упали на 15,9% и составили 302 единицы. Далее располагается Renault Duster, реализация которого, напротив, выросла на 31,2%, достигнув 290 автомобилей. Третье и четвертое места делят между собой Hyundai Tucson и Skoda Octavia (по 219 шт.), но если продажи первой модели выросли на 55,3%, то у второй — упали на 16,4%. В ТОП-5 самых популярных моделей на Украине в июле вошел и Renault Logan (207 шт. ; -1,9%).
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев нынешнего года авторынок Украины также демонстрирует положительную динамику. За этот период здесь было продано чуть более 44 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем в январе — июле 2017 года.
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