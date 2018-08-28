Авторынок Украины в июле вырос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам июля 2018 года составил 6 474 единицы, что на 4,6% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка остается французская марка Renault , которая в прошлом месяце реализовала 828 автомобилей — на 17,6% больше, чем год назад. На втором месте — японская Toyota , снизившая продажи на 7% до 660 экземпляров. На третьей позиции находится чешская Skoda с результатом 503 машины (+0,8%). В пятерку лидеров также попадают японский Nissan (454 шт. ; +22,7%) и корейский Hyundai (445 шт. ; +52,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев нынешнего года авторынок Украины также демонстрирует положительную динамику. За этот период здесь было продано чуть более 44 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем в январе — июле 2017 года.