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Nissan Juke нового поколения появится в 2019 году‍
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Nissan Juke нового поколения появится в 2019 году‍ 

За рулем Кубань 18 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Об этом сообщает интернет-издание Autocar.
Автомобильный портал публикует выдержки из эксклюзивного интервью топ-дизайнера «Ниссан» Альфонсо Альбайсу, посвященного новинке:
«Он не будет похож на imx (концепт электрокроссовера), представленный в Токио в прошлом году, или на «Ниссан Лиф». Это будет настоящий городской Метеор с дерзким настроем».
Также Альбайса подчеркнул, что новый «Джук» будет сильно отличаться от преставителя актуального поколения.
Автомобиль проектировали в лондонской студии Nissan. Он получит увеличенную «тележку», которая используется для хэтчбеков Renault Clio и Nissan Micra. Ожидается, что в линейке второго поколения будет полноприводный вариант, а также модификации с бензиновыми и дизельными моторами.
Презентуют второй Juke, возможно, уже в текущем 2018 году, но продажи стартуют только в 2019-м.
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