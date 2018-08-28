Nissan Juke нового поколения появится в 2019 году‍

Об этом сообщает интернет-издание Autocar.

Автомобильный портал публикует выдержки из эксклюзивного интервью топ-дизайнера «Ниссан» Альфонсо Альбайсу, посвященного новинке:

«Он не будет похож на imx (концепт электрокроссовера), представленный в Токио в прошлом году, или на «Ниссан Лиф». Это будет настоящий городской Метеор с дерзким настроем».

Также Альбайса подчеркнул, что новый «Джук» будет сильно отличаться от преставителя актуального поколения.

Автомобиль проектировали в лондонской студии Nissan. Он получит увеличенную «тележку», которая используется для хэтчбеков Renault Clio и Nissan Micra. Ожидается, что в линейке второго поколения будет полноприводный вариант, а также модификации с бензиновыми и дизельными моторами.

Презентуют второй Juke, возможно, уже в текущем 2018 году, но продажи стартуют только в 2019-м.