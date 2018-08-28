Hyundai занимает первое место на рынке SUV

Hyundai занимает первое место на рынке SUV Рейтинг автомобильных марок с самыми высокими продажами на рынке SUV в России возглавляет Hyundai, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо».

За прошедшие семь месяцев 2018 года дилеры Hyundai реализовали 52 806 ед. кроссоверов и внедорожников, что на 42,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года (36 993 ед.). Второе место на рынке SUV в отчетный период занимает марка Renault с результатом 38 537 реализованных машин. Спрос на внедорожники и кроссоверы «Рено» снизился на 1% относительно прошлогоднего результата продаж (38 958 ед.). Марка KIA продемонстрировала третий по величине результат продаж на рынке SUV — 36 446 ед. авто. Продажи корейского бренда в этом сегменте вырос на 48,5% относительно результата продаж за 2017 год — 24 543 ед. LADA вышла на четвертое место на рынке SUV, продемонстрировала прирост продаж на 9,4% и реализовав за январь-июль 2018 года 35 259 новых кроссоверов и внедорожников против 32 236 таких авто. Замыкает топ-5 самых успешных автомобильных брендов на рынке SUV марка Nissan : 33 144 ед. авто, что на 20% больше, чем годом ранее (27 667 авто).

Из материалов исследования «Автостат Инфо» также известно, что за первые семь месяцев этого года на рынке SUV было продано 33 002 авто марки Toyota (+8%) — шестой результат. Mitsubishi реализовал в тот же период 19 001 ед. SUV, увеличив продажи в этом сегменте на 122%, а Volkswagen — продал 18 976 кроссоверов и внедорожников, на 17% больше, чем годом ранее. В топ-10 марок на рынке SUV входят также Chevrolet (15 935 ед., -3,7%) и Mazda (12 345 ед., +35,6%).

С января по июль текущего года в России, согласно данным «Автостат Инфо», было продано 398 735 ед. новых SUV, что на 22,2% больше, чем было реализовано годом ранее — 326 346 ед.