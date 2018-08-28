Jaguar возродит классическую модель E-Type образца 1968 года в виде электромобиля

Похоже, что некоторые автолюбители уже порядком устали от бесконечной гонки мировых автогигантов, наперебой предлагающих каждые полгода очередной необычный «космический дизайн», сдобренный несметным количеством новейших технологий. Именно ради них компания Jaguar решила вернуться на полвека назад и возродить старый добрый E-Type Roadster Series 1.5, который с успехом выпускался с 1961 по 1974 годы. Правда, открыв капот, вместо прежнего шестицилиндрового двигателя DOHC, вы обнаружите электрический блок питания и электродвигатель такого же веса и размеров.

Как оказалось, спрос на классические ретро-модели c электроприводом достаточно высок, чем тут же воспользовались специалисты подразделения Jaguar Classic. Сегодня любой желающий может заказать себе абсолютно новую «старую» модель либо электифицировать уже имеющуюся. При этом компания гарантирует полную «обратимость» процесса, то есть, по желанию заказчика электромобиль может быть снова переделан в обычный с ДВС.