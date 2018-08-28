Видео: универсал E-Class с портальными мостами от экстремального «Гелика»

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, в котором продемонстрировала возможности прототипа All-Terrain 4x4², построенного на базе вседорожного универсала E-Class. Автомобиль оснащен новой подвеской с портальными мостами от экстремального внедорожника G500 4x4² и бензиновым турбомотором V6, который недоступен для обычной дорожной машины.

Большинство изменений в E-Class All-Terrain 4x4² пришлось на подвеску: спереди появился новый подрамник, изменились точки крепления рычагов и даже колес. После доработок дорожный просвет универсала увеличился до 420 миллиметров. Дополнительно машину укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками и расширителями арок, напечатанными на 3D-принтере.

Видео: Mercedes-Benz

Обычный дорожный E-Class All-Terrain на российском рынке предложен в единственной версии — E 220 d 4Matic. Такая машина оснащается двухлитровой дизельной «четверкой», отдача которой составляет 195 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — девятидиапазонный «автомат». Максимальный дорожный просвет модели составляет 156 миллиметров. Цена — от 4 210 000 рублей.