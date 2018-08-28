Ещё
Видео: универсал E-Class с портальными мостами от экстремального «Гелика»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: универсал E-Class с портальными мостами от экстремального «Гелика» 

Motor.ru 18 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, в котором продемонстрировала возможности прототипа All-Terrain 4x4², построенного на базе вседорожного универсала E-Class. Автомобиль оснащен новой подвеской с портальными мостами от экстремального внедорожника G500 4x4² и бензиновым турбомотором V6, который недоступен для обычной дорожной машины.
Большинство изменений в E-Class All-Terrain 4x4² пришлось на подвеску: спереди появился новый подрамник, изменились точки крепления рычагов и даже колес. После доработок дорожный просвет универсала увеличился до 420 миллиметров. Дополнительно машину укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками и расширителями арок, напечатанными на 3D-принтере.
Видео: Mercedes-Benz
Обычный дорожный E-Class All-Terrain на российском рынке предложен в единственной версии — E 220 d 4Matic. Такая машина оснащается двухлитровой дизельной «четверкой», отдача которой составляет 195 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — девятидиапазонный «автомат». Максимальный дорожный просвет модели составляет 156 миллиметров. Цена — от 4 210 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство Lada Granta Land Rover построил беспилотник с глазами Последний экземпляр родстера Pagani Huayra назвали в честь птицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды4
Haval показала новый кроссовер F7
Новый Nissan Juke 2 представят до конца года
Названы причины ажиотажного спроса на кроссоверы
Смертельное ДТП в Крыму11
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение