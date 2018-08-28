Рестайлинг Fiat 500X: изменения внешности, новые моторы и оборудование

Итальянский производитель «освежил» экстерьер и интерьер модели, добавил новые двигатели и вспомогательные системы.

В процессе обновления Fiat 500X обзавелся новой головной оптикой — полностью, или частично-светодиодной, светодиодными задними фонарями, у версии Urban — полностью новые передний и задний бамперы, а у Cross и City Cross поменялся дизайн защитных пластин днища.

Салон 500X тоже был переработан, включая установку новой приборной панели с жидкокристаллическим дисплеем диагональю 3,5 дюйма между аналоговых спидометра и тахометра, а также нового рулевого колеса с отделкой из премиальной кожи Techno. В оснащение вошла информационно-развлекательная система Uconnect нового поколения с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Состав силовой гаммы модели пополнился новыми бензиновыми моторами: трехцилиндровым однолитровым с отдачей 120 л.с. и 190 Нм крутящего момента в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом, а также «четверкой» объемом 1,3 литра (150 л.с. и 270 Нм), которая работает с шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом. Скорее всего, речь идет о двигателях модульной линейки FCA Global Small Engine, дебютировавших на обновленном Jeep Renegade в июне текущего года.

Сохранил место в гамме бензиновый 110-сильный мотор 1.6 E-Torq, агрегатируемый с механической коробкой передач и передним приводом. Он был доработан для соответствия экостандарту Euro 6/D-TEMP, правда, как именно, не сообщается.

Аналогичный апгрейд получили три дизеля серии MultiJet II Turbo: 95-сильный мотор 1,3 литра (200 Нм) сочетается с МКП и передним приводом, 120-сильный объемом 1,6 литра (320 Нм) работает с шестиступенчатой «механикой»/роботом DCT и передним приводом, тогда как со 150-сильным двухлитровым двигателем (350 Нм) работает девятиступенчатый «автомат» и полный привод.

Список электронных помощников Fiat 500X пополнился новой системой распознавания знаков с функцией предупреждения об ограничении скорости на текущем участке дороги, помощник движения в пределах полосы, система автоматического торможения, слежения за безопасной дистанцией, система автоматического управления дальним светом, слежения за слепыми зонами, датчики дождя и света, система доступа в салон без ключа и прочие.

Цены на рестайлинговый 500X пока не сообщаются. Дорестайлинговый 500X Urban в Италии стоит от 19 000 евро (около 1 399 000 рублей по текущему курсу), 500X Cross там обойдется минимум в 21 000 евро (примерно 1 546 000 рублей).

Fiat 500X Urban

Кстати, в Европе продажи Fiat 500X по итогам прошлого года значительно снизились: 90 049 кроссоверов против 104 931 экземпляра в 2016-м. Однако в этом году спрос на «паркетник» растет: в январе-июне в Европе реализовано 56 368, тогда как за шесть месяцев 2017-го было продано 52 507 единиц.

На нашем рынке Fiat 500X не продается и не планируется. Отметим, сегодня итальянский бренд продает в нашей стране лишь одну легковую модель — хэтч Fiat 500 (от 990 000 рублей). Спрос на него в России практически отсутствует — 14 автомобилей было продано в 2017 году.

По материалам: www.kolesa.ru