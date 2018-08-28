Новый во всем. В Белгороде презентовали НОВЫЙ VolkswagenTouareg премиум-класса

Презентация НОВОГО Volkswagen Touareg состоялась 25 августа в Белгороде в салоне официального дилера Volkswagen Автоцентр Триумф. Событие собрало много гостей — поклонников как бренда в целом, так и именно этой модели автомобиля. В честь события в автосалоне устроили грандиозный праздник с необычной фотозоной в стиле обложки журнала, интерактивными площадками, выступлением артистов, и, главное — с тест-драйвом нового автомобиля, на который желающие записались заранее, и ни один не опоздал.

«Это действительно выход новой модели, у него нет ничего общего с предыдущим поколением, если говорить о силовых агрегатах, о моторах, о внешнем виде, — всё абсолютно новое, — говорит руководитель отдела продаж Автоцентра Триумф Сергей Шилин. — Сегодня не каждый производитель этим может похвастаться. Это не самый простой автомобиль для Volkswagen, это достаточно высокий уровень, который обеспечивает марка, ведь Touareg дважды выигрывал ралли «Париж-Даккар», поэтому сам концерн подходит к продвижению этой модели особо».

Что отличает новый автомобиль в лучшую сторону от моделей одного с ним класса и от предыдущего Touareg? Динамика автомобиля — абсолютно новые моторы: дизельные и бензиновые. Кстати, бензиновых моторов в автомобилях такого класса у конкурентов достаточно мало.

«Здесь же два мотора — 249 и 340 лошадиных сил, которые обеспечивают просто выдающуюся динамику, впечатляющую всех, кто сегодня проехал на тест-драйве, — рассказывает Сергей Шилин. — Не менее важен уровень комфорта. НОВЫЙ Touareg разрабатывался под девизом «Все для водителя». Улучшенная шумоизоляция, специальные сиденья, которые создавались совместно с врачами-ортопедами, имеющие функцию массажа и удлинения подушки, естественно, есть вентиляция, которая не выдувает воздух, а наоборот, всасывает из салона, то есть простыть невозможно».

Рычаг переключения передач в новом авто — электронный джойстик, сделанный для того, чтобы вибрация трансмиссии не подавалась в салон. Широкий выбор вариантов подсветки, от которого меняется и панель приборов, и цветовая схема головного устройства.

Не менее важен и функционал. НОВЫЙ VolkswagenTouareg оснащён по самой последней автомобильной моде: матричная оптика, система ночного видения, которая распознаёт пешеходов и животных на дороге, есть система Easy Open, которая позволяет открывать багажник без помощи рук, беспроводная зарядка телефона и масса других новшеств, которыми эта модель выделяется среди конкурентов.

Лозунг «Все для водителя» подразумевает также два дизайнерских решения. Первое — в салоне абсолютно нет механических клавиш, электронная панель приборов, головное устройство, из которого вы управляете климатической установкой, подогревом лобового стекла, зеркал, навигацией и т.д. Все это сенсорное и может управляться даже жестами без касания. Для поклонников классики есть другое дизайнерское решение интерьера — отделка под дерево, механические клавиши управления, классическая панель приборов со стрелками. Оба дизайнерских решения пользуются одинаковым спросом.

Для многих поклонников марки важно быть одним из первых обладателей новинки в городе, в области — это значимо и статусно, особенно в среде автолюбителей. И для гостей праздника презентация стала событием. Собравшиеся с увлечением разгадывали вопросы викторины — например, белгородец Алексей правильно ответил, сколько литров составляет объем багажника Touareg при сдвинутом заднем сиденье — оказалось, 923 литра. Алексей получил специальный приз от Volkswagen и признался, что намерен приобрести автомобиль белого цвета с классическим дизайном, который уже опробовал на тест-драйве.

Официальный дилер Volkswagen Автоцентр Триумф.г. Белгород, ул. Магистральная, 12. Тел. : +7 (4722) 51 50 50 Текст и фото: Татьяна Черных.