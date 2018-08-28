Lexus привез в Паббл-Бич спецверсию кроссовера UX 250h

На Конкурсе элегантности в Паббл-Бич состоялась презентация особой версии компакт-кросса UX от известной японской компании Lexus

Спецверсия компактного «паркетника» отличается ярким голубым цветом и некоторыми особыми «фишками».

Дизайнером новинки стал Кларк Ишихара из американского тюнинг-ателье VIP Auto Salon.

За основу был взят гибрид Lexus UX 250h, с 178-сильной силовой установкой, электромотором и никель-металл-гидридным аккумулятором, обклеенный пленкой цвета Oracal. В оснастку «паркетник» вошел специальный багажник для велосипедов японского бренда Lexus F Sport Carbon Fiber Road, а также новые диски колес Vossen VFS-1 и «резина» Nitto Invo.

К «плюшкам» от дизайнера нужно также отнести подвеску Apexi N1 EXV и выхлоп Apexi N1-X.

Напомним, что ранее был представлен Lexus LC500 в версии купе ярко желтого цвета. Компакт-кросс Lexus UX обещают привезти в Россию уже в ноябре нынешнего года, после чего нашим соотечественникам станут доступны такие версии «паркетника» как UX 200 и UX 250h.