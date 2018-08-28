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Кроссовер Fiat 500X обновился и перешел на турбомоторы
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Кроссовер Fiat 500X обновился и перешел на турбомоторы 

Motor.ru 17 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Fiat представила рестайлинговый кроссовер 500X. У модели слегка изменилась внешность, появились новые силовые установки и расширенный список оснащения.
Прежде всего от предшественника обновленный вседорожник можно отличить по светодиодным задним фонарям и LED-фарам головного света, разработанным «Фиатом» совместно с фирмой Magneti Marelli. Как заявляют в компании, они светят на 20 процентов ярче ксеноновых фар, устанавливаемых на дорестайлинговый вариант.
Кроме того, изменился дизайн бамперов, появилась новая приборная панель с 3,5-дюймовым TFT-дисплеем борткомпьютера и иная кожаная обшивка руля. В общей сложности для оформления салона модели теперь доступно семь сочетаний ткани, кожи, цветов и различных декоративных вставок.
Атмосферные моторы Fiat 500X уступили место турбированным агрегатам семейства Firefly, которые уже предлагаются для обновленного Jeep Renegade. Для модели доступен 120-сильный трехцилиндровый двигатель объемом один литр и 1,3-литровая «четверка» мощностью 150 сил.
Среди дизелей представлены моторы объемом от 1,3 до 2,0 литра, выдающие от 95 (200 Нм) до 150 (350 Нм) сил.
В оснащение модели входят система распознавания дорожных знаков, слежения за мертвыми зонами и полосой движения, предупреждения фронтальных столкновения и адаптивный круиз.
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