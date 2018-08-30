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Toyota Corolla получит кросс-версию
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Toyota Corolla получит кросс-версию 

Авторамблер + ещё 19 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Японский производитель зарегистрировал название Corolla Cross в Европе.
Ожидается, что под таким именем на рынке появится вседорожная версия хэтчбека «Королла», который не поставляется в Россию. Издание AutoGuide предполагает, что Corolla Cross получит увеличенный дорожный просвет, усиленную защиту днища и новые настройками подвески, рассчитанные на езду по внедорожью.
В линейку двигателей, вероятно, войдут четырехцилиндровые агрегаты объемом 1,8 и 2 литра мощностью 140 и 168 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6-ступенчатым «автоматом» и вариатором.
Больше подробностей о Corolla Cross появятся уже в ближайшие месяцы.
Что же касается российской версии «Короллы», то ее можно приобрести с моторами объемом 1,3 литра (99 л.с.), 1,6 литра (122 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.). Цены варьируются в диапазоне от 975 тыс. рублей до 1,35 млн рублей.
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