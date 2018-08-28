АКПП «Тойоты Короллы» до последнего держалась в жестком эксперименте

На этот раз блогеры из проекта «Гараж 54» превзошли сами себя и решили прикончить не старую отечественную машину, а легендарную Toyota Corolla. Сделали они это, проведя эксперимент с переключением автоматической коробки передач в режим заднего хода в процессе езды.

Потребовалось всего несколько минут, чтобы машина вышла из строя. Хотя хваленое японское качество и помогло авто выдержать несколько переключений.

Под конец экспериментов, автомобиль уже начинал ехать при переключении в паркинг. Машину окончательно добили принудительными переключениями на противоположные движению передачи.

Пользователи не остались равнодушными и обвинили авторов в том, что он «убил» представителя вымирающего вида, хотя мог подарить машину какому-нибудь старику. И ведь правда лучше было бы.