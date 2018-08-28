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АКПП «Тойоты Короллы» до последнего держалась в жестком эксперименте
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АКПП «Тойоты Короллы» до последнего держалась в жестком эксперименте 

Quto.ru 17 часов назад
Фото: Quto.ru
На этот раз блогеры из проекта «Гараж 54» превзошли сами себя и решили прикончить не старую отечественную машину, а легендарную Toyota Corolla. Сделали они это, проведя эксперимент с переключением автоматической коробки передач в режим заднего хода в процессе езды.
Потребовалось всего несколько минут, чтобы машина вышла из строя. Хотя хваленое японское качество и помогло авто выдержать несколько переключений.
Под конец экспериментов, автомобиль уже начинал ехать при переключении в паркинг. Машину окончательно добили принудительными переключениями на противоположные движению передачи.
Пользователи не остались равнодушными и обвинили авторов в том, что он «убил» представителя вымирающего вида, хотя мог подарить машину какому-нибудь старику. И ведь правда лучше было бы.
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