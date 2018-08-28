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Появившийся в продаже кроссвен VV6 оказался самым бюджетным у бренда Wey
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Появившийся в продаже кроссвен VV6 оказался самым бюджетным у бренда Wey 

Car.ru 16 часов назад
Фото: Car.ru
На китайском авторынке стартовали продажи новинки — кроссвена Wey VV6. Цена данной модели приятно удивила китайских автолюбителей.
Обсуждаемая автоновинка оснащена двухлитровым силовым агрегатом на 197 л.с. Роль трансмиссии отведена семиступенчатой автоматической коробке.
Что касательно габаритных размеров данной новинки, то они составили:
длина — 4,63 метра;
ширина — 1,86 метра;
высота — 1,72 метра;
колесная база — 2,68 метра.
Из установленного оснащения можно выделить панорамную крышу, светодиодную оптику, климатический контроль, а также современные системы безопасности и помощи водителю.
Про ценовой расклад было сказано выше — новинка получила стоимость существенно ниже действующих моделей VV7, а также гибридного P8.
Официально озвученный прайс переднеприводной версии Wey VV6 заявлен в размере 148000 юаней (в рублях — около 1460000). За полноприводную модификацию нужно заплатить 168000 юаней (в рублях — около 1660000).
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