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Volkswagen на Московском автосалоне покажет новую версию кроссовера Tiguan
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Volkswagen на Московском автосалоне покажет новую версию кроссовера Tiguan 

Автостат 16 часов назад
Фото: Автостат
Компания Volkswagen объявила, что в рамках Московского международного автосалона (ММАС-2018) представит кроссовер Tiguan в новом исполнении OFFROAD. Цены на новую версию будут объявлены позже, а для заказа модель будет доступна с 1 октября 2018 года, сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.
Новый Tiguan OFFROAD будет доступен с бензиновым или дизельным двигателем мощностью 180 и 150 л.с. соответственно. В первом случае мотор агрегатируется с 6-ступенчатой механической или автоматической КП, а вот дизельный двигатель работает в паре только с 7-ступенчатым «автоматом». При этом все версии кроссовера имеют полный привод 4Motion.
Экстерьер Volkswagen Tiguan OFFROAD оснащается внедорожными бамперами, в частности, передним бампером с увеличенным углом въезда — 26 градусов, спойлером R-Line, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa, задними светодиодными фонарями с 3D-дизайном, а также адаптивными светодиодными фарами в качестве опции.
Для модели доступно несколько цветов кузова — белый металлик White Silver, белый Pure White, черный перламутр Deep Black и серебристый металлик Tungsten Silver. Крыша Tiguan OFFROAD может быть окрашена в черный цвет.
Кроме этого, функциональное оборудование автомобиля включает в себя цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс AppConnect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, а также электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.
Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 17 821 кроссовер Tiguan, что на 26% выше результата годичной давности.
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