Стали известны особенности рестайлинга Fiat 500X

Итальянский производитель решил значительно обновить внешний вид автомобиля Fiat 500X, а также добавил в базовую комплектацию некоторые вспомогательные системы и обновил линейку двигателей.

Новый автомобиль получил совершенно другую головную оптику, в которой теперь присутствуют светодиодные лампочки. В версии Урбан производитель оборудовал инновационные бампера, а в модификациях Cross и City Cross видоизменились пластины днища.

В интерьере также появились видимые изменения. Теперь на приборной панели располагается тачскрин с диагональю в 3.5 дюйма. Кроме того, появилось обновлённое рулевое колесо, обтянутое премиальной кожей. Система мультимедиа получила экран для управления диагональю в 7 дюймов.

Произошли изменения и под капотом. Теперь там может располагаться трёхцилиндровый мотор объёмом в 1.0 литр и мощностью в 120 лошадей. Он может работать с коробкой механического типа на шесть ступеней. Кроме того, в модификации может быть установлен мотор с объёмом в 1.3 литра и отдачей в 150 лошадиных сил. Работать двигатель будет с коробкой на шесть ступеней, но уже автоматического типа. В гамме остался мотор на 1.6 литра с отдачей в 110 лошадей.