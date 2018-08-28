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Новый Ford Explorer: первые изображения
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Новый Ford Explorer: первые изображения 

Карельские вести 16 часов назад
Фото: Карельские вести
Недавно в Сети появились шпионские фотоснимки нового поколения американского кроссовера. Пользуясь ими, портал «Карельские Вести» представил, как он будет выглядеть.
Модель нынешнего поколения появилась в 2010 году, а спустя 5 лет прошла через рестайлинг. Новый кроссовер сохранит общую стилистику и пропорции, при этом все кузовные панели будут новыми. Explorer получит совершенно новую переднюю часть с крупной решёткой радиатора и заходящими на неё вытянутыми фарами простой трапециевидной формы. Передний свес кроссовера станет короче.
Автомобиль сохранит характерную заднюю стойку, при этом форма окон за задними дверьми немного изменится, а глубокие выштамповки вокруг бокового остекления исчезнут. Дверные ручки расположатся чуть выше, вдоль них пройдёт подштамповка от передних крыльев до фонарей. Сами фонари почти не изменятся по форме, но их графика обновится. Ниша номерного знака станет шире, а логотип над ней несколько уменьшится.
Ford Explorer нынешней генерации сегодня в России предлагается с единственным 249-сильным двигателем 3.5, «автоматом» и полным приводом. Минимальная цена составляет 2 719 000 рублей, самая же богатая комплектация Limited Plus обойдётся в 3 257 000 руб.
Напомним, недавно фотошпионами был рассекречен внешний вид и интерьер нового Ford Focus ST.
По материалам: www.kolesa.ru
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